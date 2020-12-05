В Москве выявили максимальное число случаев коронавируса за сутки

В Москве за последние сутки выявили 7 993 случая заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за сутки был госпитализирован 1 651 инфицированный пациент. К аппаратам ИВЛ в больницах подключены 456 человек.

Всего коронавирус был зафиксирован у 640 050 жителей столицы, выздоровели 485 308, скончались 9 277.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Роспотребнадзоре описали отличия повторного заражения от рецидива COVID-19

— Московские врачи вылечили еще 6584 пациента от коронавируса

— В России поставлен очередной суточный рекорд по коронавирусу