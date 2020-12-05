В России поставлен очередной суточный рекорд по коронавирусу

В России выявили 28 782 случая коронавируса за сутки, это максимум с начала пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

В последний раз рекорд был установлен 3 декабря, тогда было зарегистрировано 28 145 заболевших.

Отмечается, что больше всего новых случаев инфекции за последние 24 часа было зафиксировано в Москве (7 993), Санкт-Петербурге (3 726), Московской области (1 246).

За прошедший день выздоровели 27 644 человека, скончались 508.

Всего в стране зафиксировано 2 431 731 случай инфицирования, вылечились 1 916 396 пациентов, скончались 42 684.

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