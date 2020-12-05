Пользователь сети назвал серьезную опасность картофеля

Пользователь WeChat рассказал о вреде картофеля для организма. Об этом сообщает РИА «Новости»ю

Так, в картофеле содержатся вещества алкалоиды, которые противопоказаны для беременных женщин, так как они могут навредить плоду. Также в умеренном количестве этот продукт должны употреблять люди с повышенным уровнем сахара в крови.

Содержащийся в картофеле калий вреден для тех, у кого проблемы с почками, им стоит остерегаться нагрузки на орган. Пользователь отметил, что стоит отказаться от плодов с зелеными пятнами на кожуре, поскольку в них содержится большое количество соланина. Накапливание этого вещества в организме человека негативно сказывается на здоровье.

Кроме того, при готовке необходимо доводить картофель до степени полной готовности, иначе в нем останется большое количество вредных веществ.

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