Большинство россиян намерены встретить Новый год в кругу семьи

Большинство россиян (60%) планируют встретить Новый год с семьей дома или на даче, лишь 14% предпочли пойти в гости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса холдинга «Ромир».

В опросе, который проводился в ноябре текущего года, участвовали 1 380 россиян старше 18 лет.

Отмечается, что 17% респондентов еще не определились с планами на новогоднюю ночь. 3% опрошенных рассчитывают встретить 2021 год в кафе, ресторанах или клубах.

При этом 3% россиян будут работать в ночь на 1 января. 2% респондентов признались, что будут в этот период путешествовать по России, 1% — за рубежом.

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