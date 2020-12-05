Москвичей ожидают солнечные дни и легкий мороз

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам солнечные дни в ближайшую неделю. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в субботу, 5 декабря, под влиянием сибирского антициклона появится солнце.

«Сегодня мы включаем солнце, которое, как минимум, будет нас радовать в ближайшие пять--семь суток», — сказал синоптик.

Тишковец отметил, что в Москве вырастет атмосферное давление до 763 мм ртутного столба и будет легкий мороз без осадков.

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