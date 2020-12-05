Число ушедших на карантин российских школ достигло 79

В России 79 школ ушли на карантин на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства просвещения.

«Всего в 79 школах в 29 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционный режим обучения школьников с 6 по 11 класс в связи с распространением коронавируса. Обучение в таком формате продолжится до Нового года.

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