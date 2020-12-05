Московские врачи вылечили еще 6584 пациента от коронавируса
Анна Светлова
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Врачи в Москве вылечили еще 6584 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Всего число людей, вылечившихся от инфекции в городе, достигло 485 308.
Ранее сообщалось, что кабинеты вакцинации от коронавирусной инфекции на базе городских взрослых поликлиник начали работать в Москве. Привиться вакциной «Спутник V» могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.
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