Опрос: не все россияне купят детям подарок мечты на Новый год

Подавляющее большинство родителей (80%) знают, о каких подарках на Новый год мечтают их дети, однако далеко не все собираются покупать желаемый подарок. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Чаще всего дети мечтают на Новый год получить новый гаджет — смартфон, планшет, ноутбук, беспроводные наушники и спортивные часы. Такие подарки хотят получить 51% детей, однако только 34% респондентов готовы исполнить желание своего ребенка.

Новые игрушки, о которых мечтают 46% детей, собираются подарить столько же взрослых. Доля всех респондентов, чьи дети мечтают о сладких подарках (36%), также совпадает — столько же родителей собираются положить под елку сладости.

Многие дети, мечтающие о домашнем питомце, будут разочарованы — на 15% детей приходится только 4% родителей готовых завести животное.

Любителей компьютерных игр и приставок (18%) также ждет разочарование — купят подарок мечты 9% взрослых.

Отмечается, что 58% родителей планируют потратить на новогодние подарки детям больше 3 тысяч рублей, 16% из них — больше 9 тысяч рублей.

Опрос проводился 27 ноября — 2 декабря 2020 года среди 3,5 тысяч человек из 13 городов России, преимущественно в возрасте 26–45 лет и ежемесячным доходом более 30 тысяч рублей.

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