В Индии за сутки выявлено свыше 36 тысяч случаев коронавируса

В Индии за сутки выявили 36 652 случая коронавирусной инфекцией, в общей сложности в стране заболели 9 608 211 человек. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местный минздрав.

За минувшие сутки в стране умерли 512 пациентов с COVID-19.

Всего в Индии в начала пандемии зафиксировано 139 700 летальных исходов от последствий инфекции.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что вакцина против коронавируса в стране будет готова в ближайшие недели.

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