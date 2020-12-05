Человек насмерть замерз в машине, сбившись с пути в 50-градусный мороз в Якутии

В Якутии двое молодых людей замерзли в машине с поврежденным радиатором в -50°C.

Инцидент произошел ночью 5 декабря в120 км от села Томтор Оймяконского района. К моменту обнаружения машины один из молодых людей скончался, второй был доставлен с признаками обморожения в ближайшую больницу.

«Установлено, что молодые люди следовали из города Якутска в Магадан. По предварительным данным, в ночное время в условиях низкой температуры наружного воздуха (около -50°C) молодые люди сбились с пути», — говорится на сайте СУ СК России по региону.

По факту произошедшего проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Житель Воркуты насмерть замерз, застряв в форточке

— В Омской области подросток насмерть замерз 31 декабря

— Мужчина замерз насмерть по пути на похороны племянника в Якутии