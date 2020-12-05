Человек насмерть замерз в машине, сбившись с пути в 50-градусный мороз в Якутии
В Якутии двое молодых людей замерзли в машине с поврежденным радиатором в -50°C.
Инцидент произошел ночью 5 декабря в120 км от села Томтор Оймяконского района. К моменту обнаружения машины один из молодых людей скончался, второй был доставлен с признаками обморожения в ближайшую больницу.
«Установлено, что молодые люди следовали из города Якутска в Магадан. По предварительным данным, в ночное время в условиях низкой температуры наружного воздуха (около -50°C) молодые люди сбились с пути», — говорится на сайте СУ СК России по региону.
По факту произошедшего проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
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