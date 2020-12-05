Привившимся от коронавируса рекомендуют избегать нагрузок в течение суток

Главный врач городской поликлиники №2 департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева рекомендовала избегать серьезных физических нагрузок после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы рекомендуем в течение суток воздержаться от серьезных физических нагрузок», — сказала она.

Специалист отметила, что это в первую очередь касается тех, кто ходит в тренажерный зал и занимается серьезными тренировками.

По ее словам, после вакцинации необходимо провести день спокойно и размеренно.

4 декабря по поручению президента России Владимира Путина была открыта запись на вакцинацию от коронавируса. В первую очередь прививками обеспечат граждан из групп риска.

За все время пандемии в России выявлено более 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 42 тысяч – с летальным исходом.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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