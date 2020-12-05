Кабинеты вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве

Кабинеты вакцинации от коронавирусной инфекции на базе городских взрослых поликлиник начали работать в Москве, всего их 70. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Отмечается, что привиться вакциной можно будет ежедневно с 08.00 до 20.00. Записаться на процедуру можно за две недели вперед. По словам Раковой, до конца декабря в городе откроются 170 центров вакцинации от коронавируса.

Пока принять вакцину могут могут только люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации от COVID-19. Глава государства уточнил, что уже более 2 млн доз вакцины «Спутник V» произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней. 3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте электронной записи на вакцинацию.

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