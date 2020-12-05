Остров Русский полностью подключили к электроснабжению после циклона
На острове Русский во Владивостоке подключили к электроснабжению всех местных жителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
«Всех жителей острова Русский подключили к электроснабжению по постоянной схеме», — рассказали в пресс-службе.
Ранее региональное правительство сообщало, что без света на острове оставались больше 70 человек.
19 ноября в Приморье прошел снежный циклон, из-за чего было нарушено электроснабжение более чем в десяти районах Владивостока. Множество жителей края остались без света, отопления и воды. Региональные власти ввели режим ЧС.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На острове Русский повреждены более 80% электросетей
— В Приморье ущерб от снежного циклона превысил миллиард рублей
— Минэнерго сообщило о полном восстановлении электроснабжения в Приморье