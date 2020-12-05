В Москве в субботу ожидается до -5°С

В Москве в субботу, 5 декабря, ожидается до -5°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -5 до -3°C. Установится переменная облачность без осадков, местами возможна гололедица. Ветер юго-восточный скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до -10...-8°C. Будет малооблачно, без осадков, местами сохранится гололедица. Ветер сохранит юго-восточное направление, его скорость снизится до 2-7 м/с.

Атмосферное давление днем составит 763 мм ртутного столба, ночью – 766 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.