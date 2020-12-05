Фейерверки-фонтаны разрешат использовать в зданиях

Небольшие фейерверки-фонтаны и мелкие петарды разрешат использовать внутри зданий со следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Новые правила вступят в силу 1 января 2021 года, рассказали в ведомстве. С этого дня применять мелкие пиротехнические изделия можно будет в зданиях и сооружениях.

При этом использовать в зданиях можно будет лишь изделия не выше второго класса опасности, а радиус опасной зоны при использовании не должен превышать пяти метров, подчеркнули в МЧС.

В ведомстве также добавили, что более мощные салюты и петарды все еще можно будет запускать исключительно на открытом воздухе, а для запуска пиротехники выше третьего класса опасности требуется специальное разрешение.