Масштабная вакцинация от COVID-19 стартует в Москве

Масштабная вакцинация от коронавируса нового типа стартует в Москве в субботу, 5 декабря.

Первыми сделать прививку смогут москвичи, которые ежедневно по работе контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб.

По данным московских властей, на вакцинацию уже записались пять тысяч человек.

Запись была открыта 4 декабря по поручению президента России Владимира Путина, который поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой начать масштабную вакцинацию от коронавируса.

За все время пандемии в России выявлено более 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 42 тысяч – с летальным исходом.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве стартовала онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса

— Все регионы РФ подключатся к масштабной вакцинации от COVID-19 на следующей неделе

— Собянин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом