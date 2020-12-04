Минздрав объяснил подорожание градусников и ряда лекарств

Минздрав России объяснил, почему поднялись цены на ртутные градусники и ряд лекарственных препаратов, передает РИА «Новости».

Как пояснили в пресс-службе ведомства, рост цен на медикаменты вызван повышением стоимости импортного сырья для их производства. Термометры же подорожали из-за повышенного на них спроса на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что лекарства в России за месяц подорожали на 1,09%, а градусники — на 7,6%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ъ»: в России впервые за пять лет растут продажи хлеба

— «Известия» сообщили о росте цен на повседневные товары на 14%

— Минсельхоз ожидает снижения цен на основные виды продуктов в РФ