Зеленский заявил, что Украина не будет вводить локдаун в декабре

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, в котором заявил, что власти не планируют вводить локдаун в декабре на фоне продолжающейся пандемии. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, правительство хочет дать возможность бизнесу продолжить работать в «один из самых прибыльных месяцев в году».

«В целом общая ситуация контролируемая, не диктует немедленного введения локдауна в декабре», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, политик призвал украинцев соблюдать все санитарные требования по препятствованию распространения коронавирусной инфекции.

Президент не исключил, что строгий карантин может быть введен в стране в январе.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 65,5 млн заболевших, свыше 45,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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