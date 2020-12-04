Прокуратура в Турции продлила срок задержания журналистов НТВ
Администрация Стамбула сообщила, что срок пребывания журналистов телеканала НТВ под стражей был продлен, передает РИА «Новости».
Турецкие власти подтвердили, что в четверг, 3 декабря, сотрудники СМИ проводили съемку без разрешения вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в провинции Стамбул, где фотографирование и съемка запрещены. Они сообщили, что местные полицейские задержали двух россиян, а также гражданина Турции во время съемок.
«Расследование продолжается. По распоряжению прокурора срок содержания этих лиц под стражей был продлен до трех дней», — указывается в сообщении.
Ранее турецкая полиция провела задержание сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в Стамбуле, после чего они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что у журналистов отсутствовала аккредитация.
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