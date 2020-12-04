Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи в Волоколамске

Подмосковная полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи из трех человек в Волоколамске. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что в рамках разыскных действий был задержан мужчина 1980 года рождения.

По ее словам, подозреваемый в ближайшее время будет доставлен в следственные органы.

Ранее СК по Московской области заявил, что в сгоревшем частном доме на окраине СНТ «Малахит» были найдены останки тел супружеской пары и их 16-летней дочери.

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