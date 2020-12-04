США предрекли природную «мегакатастрофу»

Сейсмологи рассказали, с какими разрушительными природными катаклизмами могут столкнуться США. Об этом сообщает ABC News.

Так, штату Калифорния предсказали «мегашторм», который принесет серьезные последствия для западного побережья страны. Ожидается, что на территории штата выпадет от трех до шести метров осадков, что приведет к затоплению крупнейших городов Калифорнии: они рискуют оказаться под пятиметровым слоем воды.

«Представьте себе с началом сезона дождей 2020 года в Калифорнии целый месяц ливней на всем западном побережье», — пишет ABC.

По представленным данным, такие климатические изменения уже наблюдались в штате зимой 1861 — 1862 годов, что повлекло за собой множество жертв и разрушений.

Сейсмолог Люси Джонс и ученый-климатолог Дениэл Суэйн отметили, что масштабная трагедия может повториться снова. Ученые разработали концепцию, которая показывает модель возможной будущей катастрофы, получившей название «Мегашторм». По их словам, ущерб от природной стихии может составить триллионы долларов.

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