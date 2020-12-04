Собянин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал не расслабляться в борьбе с коронавирусом нового типа.

Такое заявление градоначальник сделал, говоря о текущей ситуации с COVID-19 в столице.

«Расслабляться совсем не надо», — сказал Cобянин в эфире телеканала «Россия 1».

По последним данным, в Москве выявили 632 057 случаев коронавирусной инфекции, 478 724 человека вылечились, 9 203 пациента скончались.

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