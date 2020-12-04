Собянин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал не расслабляться в борьбе с коронавирусом нового типа.
Такое заявление градоначальник сделал, говоря о текущей ситуации с COVID-19 в столице.
«Расслабляться совсем не надо», — сказал Cобянин в эфире телеканала «Россия 1».
По последним данным, в Москве выявили 632 057 случаев коронавирусной инфекции, 478 724 человека вылечились, 9 203 пациента скончались.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве не будут вводить дополнительные меры по коронавирусу в новогодние праздники
— В Москве началась запись на вакцинацию от коронавируса