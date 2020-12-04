Медведев счел «дурацкими» обвинения РФ в дезинформации о COVID-19

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в своем Facebook прокомментировал обвинения в адрес России в распространении дезинформации о коронавирусной инфекции.

«Обратил внимание на опубликованный 3 декабря Еврокомиссией программный документ под названием «Европейский план действий по демократии». Оказывается, главная угроза демократии ЕС — «дезинформация», которую якобы распространяет Россия, а также Китай в контексте пандемии коронавируса», — написал Медведев.

По его мнению, такие «дурацкие» обвинения со стороны Евросоюза находятся «за гранью логики», «здравого смысла», а также «за гранью добра и зла».

Ранее в ЕC заявили, что Россия, Китай и некоторые другие страны распространяли дезинформацию относительно COVID-19.

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