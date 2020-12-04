Голикова заявила о старте программы модернизации здравоохранения с 1 января

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России с 1 января 2021 года стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает «МК».

По ее словам, объем финансирования программы на ближайшие три года составляет 270 млрд рублей. Всего на модернизацию будет потрачено 5 лет и 500 млрд рублей.

Голикова напомнила, что программа должна была начаться еще 1 июля 2020 года, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

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