Голикова рассказала о случаях смертей пациентов, перенесших тяжелую форму COVID

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о случаях смертей пациентов, которые вылечились после тяжелой формы заболевания коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что такие данные фиксируются по тем пациентам, которые страдали хроническими заболеваниями.

«И мы четко понимаем, что это прямая связь, влияние коронавирус на течение хронического заболевания», — заключила Голикова.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 65,5 млн заболевших, свыше 45,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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