Источник в МИД Турции рассказал о допросе журналистов НТВ

Источник в МИД Турции рассказал о проходящем допросе задержанных в Стамбуле журналистов российского телеканала НТВ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что работники СМИ были задержаны службой разведки во время проведения несанкционированной съемки возле стратегически важных точек Турции.

«Допрос журналистов продолжается, состояние их здоровья нормальное», — сказал собеседник агентства.

Ранее турецкая полиция провела задержание сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в Стамбуле, после чего они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что у журналистов отсутствовала аккредитация.

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