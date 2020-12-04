Все регионы РФ подключатся к масштабной вакцинации от COVID-19 на следующей неделе

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, когда все российские регионы подключатся к масштабной вакцинации от коронавируса нового типа, передает ТАСС.

Она напомнила, что вакцинация от COVID-19 уже стартовала в российской армии и в Москве.

«И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны», — отметила Голикова.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 65,5 млн заболевших, свыше 45,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Подмосковье подготовило 70 пунктов вакцинации от COVID-19

— Шойгу поручил вакцинировать от коронавируса до 5 тысяч военнослужащих в день

— Голикова: о замедлении темпов распространения COVID-19 в РФ можно судить с осторожностью