Минэнерго сообщило о полном восстановлении электроснабжения в Приморье

В Приморском крае полностью восстановили электроснабжение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго России.

В ведомстве отметили, в регионе восстановлена подача электроэнергии всем потребителям.

«Так как из-за «ледяного дождя» было повреждено оборудование не только энергокомпаний, но и потребителей, энергетики продолжают восстановление, работают по поступающим индивидуальным заявкам», — добавили в министерстве.

19 ноября в Приморье прошел снежный циклон, из-за чего было нарушено электроснабжение более чем в 10 районах Владивостока. Частично нарушилось движение автобусов, была задержана часть авиарейсов. В городе без отопления осталось больше 600 домов, было зафиксировано 205 повреждений на электросетях, повреждено порядка 200 опор ЛЭП, повалено не менее 4,5 тыс. деревьев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Электроснабжение острова Русского полностью восстановлено

— Ликвидация последствий циклона в Приморье займет минимум год

— В Приморье ущерб от снежного циклона превысил миллиард рублей