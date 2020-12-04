На Украину не пустили граждан Германии и РФ с георгиевской лентой

Украинские пограничники не стали пускать в страну гражданина Германии и россиянку из-за георгиевской ленты. Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Инцидент случился в пункте пропуска «Борисполь». Гражданин ФРГ 1994 года рождения и гражданка РФ 1998 года рождения прилетели на Украину рейсом из Берлина.

В украинской Госпогранслужбе заявили, что мужчина и женщина не смогли подтвердить пограничникам цель своего визита.

«Кроме того, у гражданина Германии на рюкзаке была привязана георгиевская лента, ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после отказа в пропуске гражданин Германии и его спутница-россиянка вылетят с Украины обратным рейсом.

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