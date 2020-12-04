На Украине главная елка впервые будет искусственной

Киевские власти заявили, что главная новогодняя елка страны в этом году впервые будет искусственной. Об этом заявила директор департамента культуры Киевской городской госадминистрации Диана Попова в ходе брифинга.

Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Киевской городской госадминистрации.

По ее словам, власти решили прийти к новому формату елки в 2020 году.

«Елка в этом году будет искусственной, ведь этот год необычный и мы прислушиваемся ко всем вашим критикам. Посмотрим, сколько ее (критики. — «Газеты.Ru») будет в этом году», — добавила Попова.

Она подчеркнула, что сама елка также будет иметь необычное оформление — сказочный лес. Высота новогоднего дерева составит 31 метр. Директор департамента культуры Киева сказала, что главную елку по традиции зажгут 19 декабря.

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