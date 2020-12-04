Блогера Reeflay арестовали по делу о смерти девушки во время стрима

Раменский суд Подмосковья отправил под стражу блогера Стаса Решетникова (Reeflay) по уголовному делу о смерти девушки у него в квартире в прямом эфире на YouTube. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Как отмечается, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Решетникова под стражу до 3 февраля.

По словам представителя ГУ СК по Московской области Ольги Врадий, 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

2 декабря Решетников в прямом эфире обнаружил на балконе своего дома в Подмосковье неподвижное тело беременной подруги, он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки. Позже блогера доставили к следователям. По словам источника в правоохранительных органах, стример отрицает свою причастность к гибели знакомой.

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