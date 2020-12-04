Вирусолог объяснил, почему Китаю удалось победить пандемию

Профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского Университета Артем Гиль в беседе с kp.ru объяснил, почему в Китае, где началась пандемия коронавируса, уровень заболеваемости гораздо ниже, чем в европейских странах и США.

По его словам, причина успеха Пекина в том, что власти приняли «драконовские по меркам западных стран меры» по контролю над распространением инфекции.

Гиль привел в пример случай в городе Циндао, где в октябре коронавирус выявили сразу у 13 человек, что для Китая является ЧП. Вспышка произошла в пульмонологической больнице.

Власти, как рассказал вирусолог, сразу уволили главного врача больницы и главу комиссии по здравоохранению муниципалитета, затем за несколько дней были протестированы на коронавирус все 11 млн жителей города.

«За счет максимального охвата населения и активного отслеживания контактов вспышку купировали, она не получила дальнейшего развития», — пояснил Гиль.

Он также отметил, что Китай жестко пресекает возможность завозных случаев инфицирования.

По словам вирусолога, бывали случаи, когда китайские власти разворачивали в воздухе самолеты, если на борту находились пассажиры, которые не прошли тесты на коронавирус.

Эксперт добавил, что такие меры с трудом можно представить в Европе или США.

По последним данным, в Китае зарегистрировано 86 тыс. случаев COVID-19, в мире же — 65,4 млн.

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