Прокуратура возбудила дело после сбыта поддельных справок об отсутствии COVID-19

Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса SARS-CoV-2 по результатам тестирования. Об этом сообщает ТАСС.

Глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова отметила, что Лефортовская межрайонная прокуратура провела дополнительную проверку, которая позволила разрешить возбуждение дела.

По данным прокуратуры, продажа поддельных документов осуществлялась через интернет.

Ранее представителю частной лаборатории, которая выступил с соответствующим обращением, было отказано в возбуждении уголовного процесса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 65,5 млн заболевших, свыше 45,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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