Стала известна причина задержания журналистов НТВ в Турции
Антон Демидов
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У задержанных в Турции журналистов НТВ отсутствовала аккредитация. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком МИД.
Как рассказал собеседник агентства, сотрудники СМИ также вели съемку без разрешения.
Ранее сообщалось, что полиция в Турции задержала сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, после чего они перестали выходить на связь.
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