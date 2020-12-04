Стала известна причина задержания журналистов НТВ в Турции

У задержанных в Турции журналистов НТВ отсутствовала аккредитация. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком МИД.

Как рассказал собеседник агентства, сотрудники СМИ также вели съемку без разрешения.

Ранее сообщалось, что полиция в Турции задержала сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, после чего они перестали выходить на связь.

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