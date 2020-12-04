Умер сенатор Александр Михайлов

Скончался сенатор и экс-губернатор Курской области Александр Михайлов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чиновник умер на 70-м году жизни.

В Совфеде уточнили, что Михайлов проводил встречу с гражданами в регионе. Однако после у него ухудшилось состояние здоровья из-за проблем с сердцем.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко подчеркнула, что причиной его смерти стал сердечный приступ.

Александр Михайлов занимал пост губернатора региона в период с 2000 по 2018 год. После этого он стал членом Совета Федерации. Он также входил в комитет по обороне и безопасности.