В Новой Москве задержали женщину, выбросившую годовалого ребенка из окна

В Новой Москве полиция задержала женщину, которая, по предварительным данным, выбросила годовалого ребенка из окна. Об этом пишет РЕН.

На месте работают следователи, чтобы выяснить мотивы женщины. Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка.

Ранее стало известно, что младенец упал из окна и скончался. Предположительно, ребенка выбросила подруга его матери.

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