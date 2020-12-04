Путин поручил улучшить преподавание математики и информатики в школах

Президент России Владимир Путин поручил правительству улучшить преподавание математики и информатики в школах, пишет РИА «Новости».

«Поручаю правительству принять конкретные решения по совершенствованию преподавания математики и информатики в школах», — сказал Путин.

Президент распорядился привлечь к этому международные математические центры, ведущие университеты, центр «Сириус» и лучшие физико-математические школы.

По словам президента, российские математические центры и школы являются лидерами в мире.

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