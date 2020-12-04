По факту гибели ребенка в Новой Москве возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения тела годовалого ребенка вблизи жилого дома на территории Троицкого и Новомосковского округов в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте СК.

По информации следствия, в пятницу, 4 декабря, на теле грудного ребенка были зафиксированы травмы, характерные при падении с высоты.

По предварительным данным, в квартире, откуда выпал младенец, находились мать ребенка и ее знакомая, которая совершила убийство.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, расследование продолжается.

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