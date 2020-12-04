В Подмосковье заработал единый номер по вопросам COVID-19

Бесплатная горячая линия (номер 122 ) по вопросам коронавируса заработала в Московской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что по этому номеру жители региона могут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за рубежа, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов и лекарств.

Кроме того, граждане могут получить сведения о выплатах медработникам, уточнить график работы образовательных учреждений, получить предварительную консультацию врачей по коронавирусу.

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