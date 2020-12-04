Задержанных в Латвии русскоязычных журналистов отпустили под подписку о невыезде

Русскоязычных журналистов, которых в Латвии задержали спецслужбы, отпустили под подписку о невыезде. Об этом заявил один из задержанных, публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман, пишет ТАСС.

«Нас отпустили под подписку о невыезде», — сказал он.

3 декабря СГБ Лавтвии задержала русскоязычных журналистов. Среди них Андрей Яковлев, Андрей Солопенко и Алла Березовская, Владимир Линдерман. Все они сотрудничали с порталом Baltnews.lv.

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