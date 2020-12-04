На Украине сочли «несуществующей» российскую вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал российскую вакцину от коронавируса «несуществующей». Об этом сообщает местное издание «Корреспондент.net».

По его словам, препарат, который еще не прошел третью стадию испытаний, нельзя регистрировать. Он считает эту стадию наиболее масштабной.

«Я говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины», — заявил Степанов.

Он также отметил, что украинский минздрав уже обсуждает с США возможную закупку вакцин Pfizer и Moderna.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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