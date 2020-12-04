В Москве выявлено 6868 новых случаев коронавируса за сутки

В Москве за последние сутки выявлено 6868 новых случаев коронавируса, в том числе 1300 пациентов с инфекцией были госпитализированы. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 632 057 случаев коронавирусной инфекции. Жертвами болезни за весь период стали 9 203 человека, за последние сутки зарегистрировано 77 летальных исходов.

При этом за все время от коронавируса вылечились 478 724 пациента (6 891 за последние 24 часа).

Среди новых выявленных случаев 42,3% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4%— от 46 до 65 лет, 11,1%— от 66 до 79 лет, 3,9% — старше 80 лет. Также среди новых пациентов с COVID-19 есть дети — 11,3%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве стартовала онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса

— Почти семь тысяч москвичей вылечились от коронавируса за сутки

— В России выявили 27 403 случая коронавируса за сутки