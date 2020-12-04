Минздрав Украины рекомендует ввести жесткий карантин в стране в январе следующего года, чтобы обеспечить работу медицинской системы в пик сезонных заболеваний. Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов, передает «Интерфакс».

При этом он отметил, что до конца декабря текущего года не рекомендуется вводить жесткий карантин в связи со стабильным приростом новых случаев коронавируса без резких скачков.

Министр уверен, медицинская система Украины полностью выдержит нагрузку, которая в настоящее время обрушилась на нее из-за COVID-19.

Степанов добавил, что есть данные и законы эпидемиологии, и все врачи понимают, что в конце января и на протяжении февраля предстоящего года ожидается пик заболеваемости гриппом, что также приведет к серьезной нагрузке на медицинскую систему страны. Он отметил, что к этому периоду необходимо прийти с минимально возможными цифрами заболеваемости и госпитализированных с коронавирусом.

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