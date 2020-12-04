В России выявили 27 403 случая коронавируса за сутки

В России выявили 27 403 случаев коронавируса за сутки, пишет оперштаб в Telegram.

19,7% заразившихся не имели симптомов. Больше всего заражений в Москве (6 868), Санкт-Петербурге (3 694) и Подмосковье (1 223). 3 декабря сообщалось о 28 145, 2 декабря — о 25 345, 1 декабря — о 26 402 случаях. Всего в России заразились 2 402 949 человек.

За сутки также скончались 569, выздоровел 28 901 пациент. С начала эпидемии погибли 42 176, вылечились 888 752 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 65 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались.

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