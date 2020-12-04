В Хабаровске в школе уборщица подралась с семиклассником

В школе №49 в Хабаровске уборщица уволилась после драки с семиклассником. Об этом заявил начальник отдела управления образования городской администрации Алексей Соболев, пишет РИА «Новости».

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором семиклассник и технический работник школы обмениваются оскорблениями. Женщина нецензурно высказывается в адрес мальчика, тот отвечает ей на «ты» и говорит, что от нее пахнет перегаром. Уборщица дала пощечину подростку, он ударил ее по лицу.

«Некоторые дети пришли на час раньше положенного, потому что сейчас работает ступенчатое расписание, то есть ученики приходят каждый к своему времени. Семиклассник попросил ключи от кабинета, техсотрудник, естественно, их не дала. Случился конфликт, о котором сотрудница сообщила соцпедагогу, та обещала разобраться», — сказал Соболев.

Начальник отдела не объяснил, почему уборщица вступила в конфликт в семиклассником. После женщина уволилась из школы.

Директор школы Вера Абросимова заявляла, что уборщица работала в школе с 2011 года и была на хорошем счету. По ее словам, женщина не была замечена в пьянстве и не приходила на работу с перегаром.

В отношении школы и директора идет проверка. Следователи возбудили уголовное дело в отношении уборщицы по статье о побоях.

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