Россия провела больше 78 миллионов тестов на коронавирус

Россия провела больше 78,2 миллиона тестов на коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«В Российской Федерации проведено более 78,2 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки россияне сдали 533 тысячи тестов. Под врачебным наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются больше полумиллиона человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 65 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В музее-заповеднике «Царицыно» выявили очаг коронавируса

— Врач рассказал, как избежать заражения COVID-19 внутри семьи

— Почти семь тысяч москвичей вылечились от коронавируса за сутки