Почти семь тысяч москвичей вылечились от коронавируса за сутки, пишет оперштаб в Telegram.

«Еще 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве», — говорится в сообщении.

Всего в столице выздоровели 478 724, заразились 625 189, погибли 9 126 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 65 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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