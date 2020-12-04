Почти семь тысяч москвичей вылечились от коронавируса за сутки
Карина Казанцева
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Почти семь тысяч москвичей вылечились от коронавируса за сутки, пишет оперштаб в Telegram.
«Еще 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве», — говорится в сообщении.
Всего в столице выздоровели 478 724, заразились 625 189, погибли 9 126 человек.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 65 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.
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