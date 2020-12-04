Потолок обрушился в новом детском саду в Кемерово

В торжественно открытом шесть дней назад новом детском саду в Кемерово обрушился потолок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Отмечается, что обрушение могло произойти из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время на месте инцидента работает комиссия.

«Детский сад находится на гарантии у генерального подрядчика, он оперативно устранит недочеты. Кроме того, сейчас специалисты обследуют все конструкции детского учреждения», — рассказали в пресс-службе.

Новый детский сад «Замок детства» на 200 мест был открыт в Центральном районе Кемерово 28 ноября.

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