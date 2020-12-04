В музее-заповеднике «Царицыно» выявили очаг коронавируса

В московском музее-заповеднике «Царицыно» выявили очаг коронавируса: заразились пять сотрудников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Специалисты уже провели эпидемиологическое расследование и выявили нарушения мер по коронавирусу.

«Были выявлены факты нарушения требований санитарного законодательства и невыполнения юридическим лицом мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции», — сказали в Роспотребнадзоре.

Подчеркивается, что руководство заповедника не усилило дезинфекционный режим, не прекратило работу сотрудников и не перевело работников на дистанционный режим.

В отношении «Царицыно» составлены протоколы об административном правонарушении, которые будут направлены в суд.

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