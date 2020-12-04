Первая в стране смерть пациента до 20 лет от COVID-19 зарегистрирована в Японии. Об этом информирует агентство Kyodo со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что жертвой болезни стала девочка-подросток.

В общей сложности в Японии выявлено 156 тысяч случаев коронавируса, 2274 человека скончались. В палатах интенсивной терапии находятся 497 пациентов.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 65 220 566 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии зарегистрировано 1 506 157 летальных исходов, 41 931 463 вылечились.

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